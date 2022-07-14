Defalarca bıçaklayıp, araziye attılar

Malatya'da defalarca bıçaklanarak dağlık bir alana atılan genç, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Solmaz caddesi üzerinde bulunan dağlık bir alanda, yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolünde, kanlar içinde bulunan şahsın 29 yaşındaki C.O. olduğu belirlendi.

Sırt, karın ve göğüs bölgelerinden defalarca bıçaklandığı tespit edilen genç, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ekipler olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.