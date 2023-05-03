Defalarca bıçaklandı

Osmaniye'de yol kenarında bir gencin cansız bedeni bulundu.

Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'nde sokakta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunda bıçak izleri bulunan Ali Mert Karacanoğlu'nun (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

Karacanoğlu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

*Fotoğraflar: İHA