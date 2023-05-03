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Osmaniye'de bir genç defalarca bıçaklandı

Osmaniye'de, vatandaşların yol kenarında hareketsiz bulduğu gencin defalarca bıçaklandığı tespit edildi. Gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Giriş: 03.05.2023 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
Defalarca bıçaklandı
AA

Osmaniye'de yol kenarında bir gencin cansız bedeni bulundu.

Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'nde sokakta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunda bıçak izleri bulunan Ali Mert Karacanoğlu'nun (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

Karacanoğlu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

*Fotoğraflar: İHA

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