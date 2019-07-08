08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazır giyim markası DeFacto, hayata geçirdiği 'Mutlu Kadın Hareketi' ve 'Kumaştan Hayaller' projesi ile yurtdışından ödül aldı. Avustralya’nın Perth kentinde “Kadınları Güçlendirmek: Fark Yaratmak” temasıyla düzenlenen Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu’nda ödül alan şirketin CFO’su Önder Şenol, "Dünya nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor. Dünyanın yarısına, diğer yarısıyla eşit olmadığını söylerseniz hayatı yönetemezsiniz. Güçlü bir ülke inşa edemez, demokratik bir ortam oluşturamaz ve ekonomik olarak kalkınamazsınız. Bu durum şirketler için de geçerlidir. Sürdürülebilir başarı için, kadın ve erkeklerin birlikte, eşit koşullarda çalıştığı bir organizasyon kurmanız gerekiyor” dedi.
'ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 53'Ü KADIN'
Kadınların ekonomik ve sosyal gelişimlerine destek vermenin, teşvik etmenin ve bu dönüşüme öncülük etmenin önemini vurgulayan Şenol, "Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarımız kapsamında 14 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Bunun yüzde 53'ünü kadın çalışanlarımız oluşturuyor. İlk günden itibaren kadın çalışanlarımızın iş şartlarının iyileştirilmesine yönelik projeler hayata geçiriyor, refah seviyelerine katkıda bulunuyor, kişisel gelişim ve mutluluklarına yatırım yapıyoruz" diye konuştu.
DeFacto CFO’su Önder Şenol, "Şirket kültürü olarak sürdürülebilir büyüme için iş ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitliliğinin oluşması ve bunun korunması adına üzerimize düşeni yerine getirmek hedefiyle 2015 yılında kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılığın ötesinde uygulamalar sunan ve ekstra imkânlar tanıyan Mutlu Kadın Hareketi’ni başlattık. Aynı yıl, kadınlara iş hayatında verdiğimiz desteği devam ettireceğimizi taahhüt ettiğimiz Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imzacı olduk. Devamında çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak için DeFacto Akademi’yi kurduk” dedi.
ÜRETİM FAZLASI LİSELERE GİDİYOR
Mutlu Kadın Hareketi ile kurum içinde elde ettikleri başarıyı dışarı taşıyarak tüm paydaşlara dokunmak istediklerini belirten Önder Şenol, "Eylül 2018’de Kumaştan Hayaller projemizi başlattık. Proje kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarları, protokol imzaladığımız il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiyoruz. Bugüne kadar İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ ve Van illerimizde 21 lise ile protokol imzaladık. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılıyor. DeFacto mağazalarında satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirle, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) projelerini destekliyoruz" ifadesini kullandı.
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