Türkiye ile birlikte 31 ülkede 500’den fazla mağazası ve 14 binden fazla çalışanı bulunan DeFacto, global anlamda risk faktörlerinin arttığı bir dönemde toplam 53,2 milyon dolarlık uluslararası düzeyde sendikasyon finansmanı yaptı.
HSBC’nin tek koordinatör ve düzenleyici banka olduğu anlaşma kapsamında finansman kaynağı HSBC, Emirates Islamic Bank PJSC, ICD (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector),Sharjah Islamic Bank ve Ziraat International Bank AG tarafından sağlanacak.
DeFacto CEO’su İhsan Ateş, alınan uluslararası bazdaki finansmanın çok önemli olduğunu ve yabancı yatırımcının Türkiye’ye duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi:
Ateş, “Tüm dünyayı etkileyen salgında yatırımcılar çok daha hassas davranıyor. Buna karşın hem finansal yapımız hem de Türkiye’nin salgın sürecinde attığı adımlar, uluslararası kredi kaynağının bulunmasında önemli rol oynadı. Tekstil tedarikçilerine sağladığımız ve ‘Can Suyu Projesi’ adını verdiğimiz 900 milyon TL’lik finansal destek paketi, 2 milyon cerrahi maske bağışımız ile sağlık çalışanlarına sağladığımız kıyafet yardımı; kredinin değerlendirme aşamasında fark yarattı. Parçası olduğumuz toplumun en az zararla salgın sürecini atlatabilmesi için taşın altına elimizi koyarken yabancı yatırımcının aldığımız sorumluluğu takdir etmesi ve finansal kaynak sağlaması bizim de ilerlediğimiz yolda motivasyonumuzu artırdı. Özellikle ‘Hayat Güzeldir’ koleksiyonuyla sürdürülebilir çevre bilincine katkı sağlıyoruz. Su tasarrufu sağlayan, plastik atıklar ve geri dönüşümlü kumaştan üretilen koleksiyonumuzla doğanın korunmasına yardımcı oluyoruz. Her yıl ciromuzun yüzde 5’ini bu özel koleksiyonumuzdan sağlıyoruz. Tüm bu etkenler uluslararası finans kuruluşları tarafından takdirle karşılanıyor. Bu topraklardan doğan global bir marka olarak geleceğe daha güvenli adımlar atmaya devam ediyoruz” dedi.
DeFacto ile tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı ise “Müşterilerimize KOVID-19 döneminde de en iyi bankacılık hizmetlerini sunmak için uluslararası ağımızdan ve ekiplerimizin uzmanlığından faydalanıyoruz. Farklı finansman araçları ve alternatif finansman kaynaklarına erişim sağlayarak hem işlerini büyütmeyi hedefleyen müşterilerimizi destekliyor hem de Türkiye ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratıyoruz. HSBC Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin yatırım elçisi gibi çalışarak hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarda kullanılabilecek farklı finansman modellerini ülkemize getirmeye, müşterilerimizle birlikte büyümeye ve müşterilerimizle yarattığımız sinerjiyle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı
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