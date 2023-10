DeFacto Büyük Ödüle Layık Görüldü

İLANDIR

Türkiye’nin global moda markası DeFacto, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak gerçekleştirilen araştırmada tüketiciler tarafından ‘Cumhuriyet Değerlerini Taşıyan Marka’ seçildi.

Marketing Türkiye ve Aksoy Araştırma iş birliğiyle Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Değerlerini Taşıyan Markalar’ araştırmasının sonuçları iş dünyasının katılımı ile düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda açıklandı. Tüketicilerin oylamaları ile yapılan araştırmada DeFacto, ‘Cumhuriyet Değerlerini Taşıyan Marka’ seçildi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda konuşan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Biz 15 bin kişilik DeFacto ailesi olarak Atamızın ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Atamızın açtığı yolda, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında tam 100 ülkede bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Markamızı 180 ülkede yer alan bir dünya markası yaparak, tarihsel sorumluluğumuza katkımızı artırmak için gayret ve azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. İhsan Ateş ayrıca Marketing Türkiye ve Aksoy Araştırma ekiplerinin yanı sıra DeFacto’yu ‘Cumhuriyet Değerlerini Taşıyan Marka’ olarak seçen tüketicilere de teşekkür etti.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen 26 ilde, bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada tüketiciler; insana yatırım, yenilikçilik, ilericilik, özgünlük, kurumsallık, fırsat eşitliği ve dayanışma gibi kavramlarla tanımladıkları markaları ‘Cumhuriyetin Değerlerini Taşıyan Markalar’ olarak belirledi.

DeFacto hakkında:

2005 yılında kurulan DeFacto, global moda markası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 500’ü aşkın mağazada müşterileriyle buluşan DeFacto, online operasyonlarıyla birlikte tüm dünyada 100 milyonlarca müşteriye hizmet vermektedir. Hazır giyim sektörünün öncüleri arasında yer alan DeFacto, global bir moda markası olmakla birlikte aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. DeFacto Teknoloji çatısı altında 300’ü aşkın kişiden oluşan developer takımı ile omni-channel teknolojilerinin altyapılarını üretmektedir. Tüketici talep ve beklentileri doğrultusunda hareket eden marka, DeFacto COOOL, DeFacto FİT, DeFacto Modest, DeFacto LIFE, DF Plus, Fall in Love alt markalarını dünyanın dört bir yanındaki müşterileriyle buluşturmuştur. DeFacto aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni baz alarak Global Compact ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı ve Better Cotton Initiative üyesi olarak hem toplumsal hem de çevre alanındaki taahhütlerini kararlılıkla yerine getirmektedir. Marka 2022 yılında 9. Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyu ile paylaşmıştır.

