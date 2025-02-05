Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.719,81 %-0,89
        DOLAR 35,9025 %-0,11
        EURO 37,3820 %0,15
        GRAM ALTIN 3.305,47 %0,58
        FAİZ 38,84 %0,78
        GÜMÜŞ GRAM 37,36 %0,69
        BITCOIN 97.715,00 %1,23
        GBP/TRY 44,9189 %0,10
        EUR/USD 1,0403 %0,23
        BRENT 74,77 %-1,88
        ÇEYREK ALTIN 5.404,44 %0,58
        Haberler Ekonomi Teknoloji DeepSeek, kullanıcı bilgilerini mi sızdırıyor? - Teknoloji Haberleri

        DeepSeek, kullanıcı bilgilerini mi sızdırıyor?

        Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in internet sitesindeki giriş sisteminde, kullanıcılara ait bazı bilgileri Çin'e ait telekom şirketi China Mobile'a iletebilecek bilgisayar kodlarının tespit edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 20:17 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        DeepSeek, kullanıcı bilgilerini mi sızdırıyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kanadalı siber güvenlik şirketi Feroot Security'nin tespit ettiği kodu Associated Press (AP) ile paylaşmasının ardından AP, elde edilen bulguları doğrulamak amacıyla uzman bir ekibe incelettirdi.

        İncelemede, DeepSeek'in internet sitesindeki giriş sisteminde, bazı kullanıcı bilgilerini "ABD'ye karşı casusluk ve diğer zararlı faaliyetlerde kullanabileceği" gerekçesiyle 2019'da ABD pazarından çıkarılan China Mobil'e iletebilecek bilgisayar kodları tespit edildi.

        Öte yandan uzmanlar, şu ana kadar DeepSeek'ten, China Mobile'a veri transferi gerçekleştiğini kesin olarak doğrulayamadıklarını belirtti.

        BÜYÜK GÜVENLİK RİSKİ

        İnsanların yapay zeka platformlarına kişisel veya iş bilgileri gibi hassas verileri girdiğini kaydeden uzmanlar, bu tarz verilerin Çin'e sızdırılması ihtimalinin büyük bir güvenlik riski oluşturabileceğine işaret etti.

        Feroot üst düzey temsilcisi Ivan Tsarynny, Çin'in Amerikalılara ilişkin araştırmalar yapmasına izin verilmesini eleştirerek, "Böyle bir olayın tesadüfen olduğuna inanmak çok zor. Bu olayda çok fazla sıra dışı öge var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözünü bilirsiniz. Bu olayda çok fazla duman var." ifadesini kullandı.

        Tsarynny, söz konusu olayı, daha önce "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle yasaklanması gündeme gelen TikTok ile karşılaştırarak, "Bu sadece eğlence videoları paylaşmak değil. Son derece kişisel ve hassas iş bilgilerini içerebilecek sual ve bilgileri paylaşıyor." dedi.

        DeepSeek ve China Mobile, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Habertürk Anasayfa