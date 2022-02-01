Konya'da hakkında dedikodu çıkardığı gerekçesiyle eski iş arkadaşını bıçakla öldüren Afganistan uyruklu sanığına 20 yıl hapis cezası verildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İhsan Nazari ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Nazari, önceki celsede öne sürdüğü savunmalarını tekrar ederek, Afganistanlı maktul Aziz Samadi'nin kendisi hakkında dedikodu çıkardığını savundu.

Olay günü öldürme kastıyla hareket etmediğini öne süren sanık, "Olayı kasıtlı yapmadım, bir anda oldu. Ailem mağdur durumda." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Nazari'ye maktul Aziz Samadi'ye yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet sanığın suçu "haksız tahrik" altında işlediği kanaatiyle cezayı "iyi hal" indirimleriyle 20 yıla düşürdü.

Sanığın tutukluluk hali sürecek.

NE OLMUŞTU

Merkez Karatay ilçesi Şatır Mahallesi'nde tarım ürünleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çalışan Afganistan uyruklu Aziz Samadi (23) için 31 Ağustos 2021'de kayıp başvurusunda bulunulmuştu. 3 gün sonra bölgedeki sulama kuyusunda cesedi bulunan Samadi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

Samadi ile daha önce aynı iş yerinde çalıştığı belirlenen Afganistan uyruklu İhsan (23) ve kardeşi Akif Nazari (19) gözaltına alınmıştı. Cinayeti itiraf eden İhsan Nazari tutuklanmış, kardeşi adli kontrolle salıverilmişti.