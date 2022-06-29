Dedesinin elinden kaçtı, çöp kamyonunun altında kaldı

İstanbul Bağcılar'da, dedesiyle gittiği park dönüşü çöp kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti.

Emirhan Aslan, sabah saatlerinde dedesiyle birlikte Bacılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'na gitti. İddiaya göre, parktan çıktıktan sonra dedesinin elinden kaçan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan, Bağcılar Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonunun altında kaldı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emirhan Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çöp kamyonu şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emirhan Arslan'ın cansız bedeni Bağcılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.