Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerGündem

Dedesini ziyarete gitti, mahalle karantinaya alındı

Yalova'dan Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan dedesini ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının koronavirüs testi pozitif çıktı. Vakaların ardından 60 hanenin olduğu Sivriler köyü Dere Mahallesi karantinaya alındı.

14.06.2020 - 19:22 | Güncelleme: ABONE OL
karantina
DHA

Yalova'da yaşayan M.K. adlı kadın, annesiyle birlikte Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde yaşayan dedesini ziyarete geldi. M.K., evde rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K. ile birlikte test yapılan babaannesi, annesi ve kuzeninde Covid-19 tespit edildi. M.K. ve babaannesi Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı. Annesi ile kuzeni ise evde gözlem altına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı filyasyon çalışmasının ardından 650 nüfuslu Sivriler köyünün 60 haneli ve 150 kişinin yaşadığı Dere Mahallesi'nin karantina altına alınmasına karar verildi. Özellikle M.K. ile temas ettiği belirlenen 3 evde yaşayan 20 kişi başta olmak üzere, tüm mahallede karantina sürüyor. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanmaya başlandı.

‘RAHATSIZLANINCA HASTANEYE BAŞVURDULAR’

Sivriler Köyü Muhtarı Şenol Taşkın, Yalova'dan dedesinin yanına gelen bir kadın ile yanındakilerinin rahatsızlanmalarının ardından hastaneye başvurduğunu anlatarak, "Bu kişilerin testleri pozitif çıkmış. Temaslı oldukları kişilerle birlikte mahallede karantina uygulaması başladı. Mahallede bulunan 60 haneye giriş çıkışlar yasaklandı" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kimi başına kimi bileğine taktı! Taksim'de şaşkınlık yaratan görüntüler
Kimi başına kimi bileğine taktı! Taksim'de şaşkınlık yaratan görüntüler
Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken görüntü
Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken görüntü
Sayıları her geçen gün artıyor! Korku salıyorlar
Sayıları her geçen gün artıyor! Korku salıyorlar
Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı
Evde poz verdi, sosyal medyada ilgi çekti!
Evde poz verdi, sosyal medyada ilgi çekti!
KKTC, temmuz ayında ülkeye girişlere izin verecek
KKTC, temmuz ayında ülkeye girişlere izin verecek
Karantinayı ihlal eden Ukrayna Cumhurbaşkanı'na ceza
Karantinayı ihlal eden Ukrayna Cumhurbaşkanı'na ceza
Kızının nişanına katıldı, koronavirüs kaptı
Kızının nişanına katıldı, koronavirüs kaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X