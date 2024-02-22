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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'in Bayraklı ilçesinde dedesini vuran torun tutuklandı

        Dedesini vuran torun tutuklandı

        İzmir'de 74 yaşındaki dedesini bacağından vuran 17 yaşındaki torun yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Kadir Emre K., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 20:45 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:52
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        Dedesini vuran torun tutuklandı
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        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı dedesi Mehmet A.'yı (74) tabancayla bacağından vuran torunu Kadir Emre K. (17), tutuklandı.

        Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Bayraklı ilçesi 2115 Sokak'ta meydana geldi. Kadir Emre K. ile dedesi Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        DEDE HASTANELİK OLDU, KAÇAN TORUN YAKALANDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Emre K., dedesi Mehmet A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mehmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Kadir Emre K. ise polis tarafından yakalandı. Kadir Emre K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

        Mehmet A.'nın, tartıştığı torunu Kadir Emre K. tarafından tabancayla bacağından vurulduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Kadir Emre K., tutuklandı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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