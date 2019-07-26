26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman bugün hayatını kaybetti. Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
TED Ankara Koleji ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.
Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman'ın yanında iş hayatına atılan ve uzun süre Dedeman Topluluğu'nun birçok yönetim kademesinde görev alan Murat Dedeman, 1992 yılından bu yana Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütüyordu.
MURAT DEDEMAN KİMDİR?
Bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde eğitim ve sağlık projeleri ile gündeme gelen Murat Dedeman, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD),Umut Vakfı, Kayak Federasyonu ve TED Kolejleri Vakfı'nın Başkanlığını üstlendi.
Dedeman ayrıca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD),Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda da görev aldı.
Murat Dedeman'ın naaşı yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Taziyeler 29 Temmuz tarihine kadar 12.00 - 17:00'da Dedeman İstanbul Oteli'nde kabul edilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!