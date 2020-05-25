Dedelerinin bayramını sopanın ucuna bağladıkları eldiveni öperek kutladılar - KIRKLARELİ

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İğneada beldesinde dedeleri ile aynı sitede yaşayan torunları, bayramlaşmak için ilginç bir yönteme başvurdu.Gülten'in dört torunu bayramlaşma sırasında sosyal mesafe kuralına uyabilmek için bir eldiveni şişerek bağladıkları sopayı dedelerine verdi.Torunlar daha sonra dedelerinin uzattığı eldiveni öperek kendisiyle bayramlaştı.Amatör kamera tarafından kaydedilen ve büyüklerin de katıldığı bayramlaşmada renkli görüntüler oluştu.