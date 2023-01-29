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"Dedelerin dedesi" Bektaş Ergül, 109 yaşında hayatını kaybetti

Ankara'da 2019'daki "Yaşlılık Şurası"na katılıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "asırlık çınar" belgesi alan 109 yaşındaki Bektaş Ergül, hayatını kaybetti. "Dedelerin dedesi" olarak bilinen Ergül, Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi

Giriş: 29.01.2023 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

"Dedelerin dedesi" olarak bilinen Bektaş Ergül (109), yaşamını yitirdi.

Salihli ilçesinde oturan, 6 çocuk ve 60 torun sahibi Bektaş Ergül, bu sabah yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 2019'da yapılan "Yaşlılık Şurası"na katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "asırlık çınar" belgesi alan, buna karşılık Erdoğan'ı alnından öperek Salihli'den getirdiği çekirdeksiz kuru üzümü hediye eden Bektaş Ergül'ün ölümüyle ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

"Manisa'nın en yaşlı insanı" ile "Dedelerin dedesi" olarak bilinen Ergül'ün cenazesi, öğle vakti Kocaçeşme Camisi'nde kılınan namazın ardından Kula ilçesi Kenger Mahallesi'nde toprağa verildi.

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