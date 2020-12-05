Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş sahilinde yaz sezonunun bitmesiyle birlikte plajlar define avcılarına kaldı.
DHA'nın haberine göre denize giren veya sahile gelen yerli yabancı birçok turistin düşürdüğü değerli eşya ve madeni paraları bulan define avcılarının bazıları bunlarla geçimini de sağlıyor.
'DENİZ BANA HER ZAMAN EKMEĞİMİ VERİYOR'
Alanya'da dalgıçlık yapan Bahri Maviçiçek, boş zamanlarında dedektörle sahillerde altın ve para aradığını aktardı. Maviçiçek, bu işi yapan kişinin denizi çok iyi tanıması gerektiğini kaydetti.
Maviçiçek, artık eskisi kadar bu işi yapmadığını, ara ara define aramaya çıktığını, bu işi daha çok gençlere bıraktığını belirterek, "Bu iş bir tecrübe. Denizi bilmen lazım. Suyu tanıman lazım. Ben yüzüyorum, denizle beraber hayatımı yaşıyorum. Dalgıcım. Denizde bazen bir şeyler bulurum, bazen bulmam. Ama deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor" dedi.
'DENİZİN DİBİNE DALARSAN HER ŞEYİ BULURSUN'
Dalgıç olmasından dolayı denizin içinde neler olduğunu her zaman bildiğini aktaran Maviçiçek, define avcılığına da tecrübelerine dayanarak karar verdiğini söyledi. Maviçiçek, "Denizin dibine dalarsan her şeyi bulursun. Her tarafı tanıman, bilmen lazım" diye konuştu.
Bugüne kadar birçok değerli eşya bulduğunu aktaran Maviçiçek, "Sikkeler buldum. Elması da altını da tanımıyordum. Allah-ü Teala verdi ben de elimden geldiğince insanlara verdim. Para, saat, telefon buldum. Sahibi çıkarsa verdim, sahip çıkan olmazsa ben aldım" dedi.
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