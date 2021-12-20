'Yanına bir tane daha alalım' dedik, yeşil olsun, beyaz olsun, tek kapı olsun, hadi bir kamyonet bir de steyşın derken seri böyle uzadı gitti. Toplamda 13 araçlık bir garajımız mevcut. Yarım asırlık otomobillere güncel dokunuşlar yapıyoruz. Gerek mekanik bakımları olsun gerekse üzerine yüklediğimiz teknolojik parçalar ve farklılıklar olsun, bu araçları adeta güncel araçlarla yarıştırıyoruz. Bunlar halen trafikte ilerleyebilecek düzeyde. Zaten araçlarımız muayenelerin hepsinden eksiksiz bir şekilde geçiyor ve bu araçları trafikte aktif olarak kullanabiliyoruz."