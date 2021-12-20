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Dededen torunlarına miras 'Anadol' sevdası

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan Turgay ve Mehmet Cemal Altunbaş kardeşler, dedelerinden kalan Anadol marka otomobil sevdasını geleceğe taşımak için 13 araçlık koleksiyonlarına gözü gibi bakıyor

20.12.2021 - 09:34 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Türkiye'de üretimine 55 yıl önce başlanan Anadol otomobile merak duyan Mehmet Altunbaş, 1979 yılında bu araçlardan alarak Trabzon'da dolmuşçuluk yapmaya başladı.

     

  • AA'nın haberine göre Mehmet Altunbaş'ın 1986'da vefat etmesinin ardından bu araca oğlu Mustafa Altunbaş sahip çıktı. Altunbaş da bir süre baba mesleğini devam ettirdikten sonra işi bıraktı ve Anadol'u garaja çekti.

     

  • Daha sonra Mustafa Altunbaş'ın çocukları Turgay ve Mehmet Cemal Altunbaş, Bursa'da dededen kalma Anadol'un tüm bakımlarını tamamlayıp eski ihtişamıyla korudu. İçlerindeki Anadol sevdasını daha da ileri taşıyan Altunbaş kardeşler, bu araçlardan daha fazla alarak bakım onarımlarını yapıp daha iyi duruma getirmeye başladı.

  • Yarım asırlık araçları klasik görünümüne kavuşturan kardeşler, ayrıca otomobillere uzaktan çalıştırma, far sensörü, hız sabitleyici, parmak okuyucuyla çalıştırma, otomatik cam gibi birçok teknolojik donanım ekledi.

     

  • Kardeşlerin gözü gibi baktığı araçlar, Bursa trafiğinde görenlerin ilgisini çekiyor.

     

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