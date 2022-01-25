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Dede torunun çatıda kızak keyfi

Büyük bölümü kar altında olan yurdun birçok noktasından gelen sıcak görüntüler arasında en ilgi çekici olmaya aday olan Şavşat'ta yaşandı. Dede ve tatilde onu ziyarete gelen torunu kızaklarla evlerinin çatısından kar yığınlarının üzerine atladı

25.01.2022 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Dede torunun çatıda kızak keyfi
AA

Artvin'in Şavşat ilçesinde evin çatısından tahta kızakla kayan dede torun ilginç görüntüler oluşturdu.

AA'nın haberine göre ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çukurköy'de yaşan 60 yaşındaki Eyüp Saymaz ve 20 yaşındaki Ömercan Tekin kar yağışının etkili olmasıyla kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu köyde sıra dışı bir şekilde karın tadını çıkarmak için harekete geçti.

Dede-torun ilk olarak tahta kızaklarını alıp karla kaplı olan evin çatısına çıktı. Çatıdan kızakla kayarak yaklaşık 3 metre yükseklikten evin yanındaki karların üzerine atladılar.

Dede ve torun devamında tahta kızakların üzerine yüz üstü uzanmış şekilde karlarla kaplı mahalle aralarında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

İkili bu anları telefonla kayıt altına alarak ölümsüzleştirdi.

Ömercan Tekin, lise mezunu olduğunu ve üniversiteye hazırlandığını ifade ederek, "Tatilde köye dedemin yanına geldim. Ben geldikten sonra çok kar yağdı. Bizde karın ve doğanın keyfini biraz alışılagelmişin dışında bir şekilde çıkarmak istedik. Dedemle böyle bir şey yapmaya karar verdik. Çokta eğlenceli oldu" dedi.

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