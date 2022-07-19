'Dede mesleği' dedi, arılar saldırınca koşarak kaçtı

İHA

Erzurum'da bir vatandaş hiçbir önlem almadan arılarla dolu olan peteği eline aldı.

İHA'nın haberine göre bu iş 'dede mesleği' diyerek peteği elinde tutan vatandaş bir anda kızgın arıların saldırısına uğradı.

'Beni yiyorlar' diyerek olduğu yerden hızla kaçan vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri güldürdü.