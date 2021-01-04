Dede mesleği ayakkabıcılığı asırlık dükkanda sürdürüyor

İlçenin en eski ayakkabı dükkanının sahibi 65 yaşındaki Taşköprü, dededen toruna geçen ayakkabı üretimi ve tamirciliği mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Ayakkabı üretimi ve tamirciliğine babasının yanında başlayan Taşköprü, ilkokulu bitirdikten sonra dükkanda çırak olarak mesleğe adım attı.
Babadan oğula geçen mesleği üçüncü kuşak olarak devraldığı asırlık dükkanda sürdüren Taşköprü, mesleğini büyük bir şevkle yapıyor.
Yaklaşık 25 yıl ilçede Ayakkabıcılar Odası Başkanlığı yapan Taşköprü, AA muhabirine, esnaflığın çok önemli olduğunu dile getirerek, her zaman müşteriye güler yüzlü davranılması gerektiğini ifade etti.
Uzun yıllardır bu prensiple esnaflık yaptığını söyleyen Taşköprü, "Ben bu meslekten ev sahibi oldum, çocuklarımı büyüttüm, evlendirdim. Çok şükür emekli oldum, geçinip gidiyoruz. İşler eskisi gibi değil, eskiden çok yoğun çalışırdık, güzel para kazanırdık ama şimdi tadı yok. Fabrikasyon ayakkabılar çıkınca, bizim mesleğimiz bitme derecesine geldi ancak ben dükkanımın başındayım. Şimdi 50, 60 liraya bir ayakkabı alıyorsun, yırtılınca tamir ettirmiyorsun, atıyorsun." diye konuştu.
Meslekte çarık yapımından bugünlere geldiklerini ifade eden Taşköprü, şunları dile getirdi:
"Ben bu mesleği çocuk yaşlarımda, babamın yanında çalışarak öğrendim, babam da dedemden öğrenmiş, dedem çarıkçılık yaparmış, babam deri ayakkabı üretirdi. Burası da hep ayakkabıcılar çarşısıydı, aşağı yukarı 250 yıllık bir mazisi var bizim bildiğimiz kadarıyla. Ben mesleğimi çok seviyorum zaten sevmesem dükkanımı bu zamana kadar açık tutmazdım. Ölene kadar mesleğimi devam ettireceğim, ne yapayım ki, kahvehaneye mi gideyim, boş vakit mi geçireyim, en azından buraya geliyorum işimi devam ettiriyorum, iş olursa yapıyoruz olmazsa şükür edip evimize dönüyoruz. Gençler, mesleklerinin, işlerinin kıymetini bilsinler, çalışsınlar, hazıra alışmasınlar."
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