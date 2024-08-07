Debisi düşen Tunca Nehri kenarındaki yol çöktü
Edirne'de, su seviyesi düşen Tunca Nehri kenarındaki yolda çökme oluştu. Polis ekipleri nehrin kenarındaki yola uyarı tabelası koyarak trafiğe kapattı.
- 1
Yaz aylarıyla tarımsal amaçlı su kullanımının da arttığı Tunca Nehri'nde su seviyesi kritik noktalara düştü.
- 2
DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçülürken, nehrin bazı bölümlerinde akış durdu.
- 3
Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyinin tamamı neredeyse yosun ve su mercimekleri ile kaplandı.
-
- 4
Öte yandan su seviyesi kritik noktalara düşen Tunca Nehri'nin kenarındaki yolda çökme oluştu.
- 5
Polis ekipleri nehrin kenarındaki yola uyarı tabelası koyarak trafiğe kapattı.
- 6
-
- 7
- 8