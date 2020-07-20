Debisi düşen Meriç Nehri martıların uğrak mekanı oldu

Bulgaristan'dan doğan, Türkiye ile Yunanistan arasında 200 kilometrelik doğal sınır oluşturan Meriç Nehri'nin debisi, bölgedeki kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak düştü.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre nehrin debisi bugün Kirişhane istasyonunda 59 metreküp olarak kaydedildi.

Debisi düşen nehrin yatağında oluşan kum adacıkları, yüzlerce martının uğrak mekanı oldu.

Meriç Köprüsü çevresi ile Bosnaköy'deki adacıklara konan martılar, nehirde yiyecek ararken toplu haldeki uçuşlarıyla da görsel şölen sunuyor.

Martıların toplu uçuşları birçok fotoğrafçının ilgisini çekiyor.