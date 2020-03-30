DEAŞ’lı mahkumlar, YPG/PKK işgalindeki Haseke’de isyan çıkardı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Haseke’nin Guveyran bölgesinde, DEAŞ’lı mahkumlar, olumsuz hapishanede şartları nedeniyle dün gece saatlerinde isyan çıkardı.

54 ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lının tutulduğu ceza evinde çıkan isyan, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin de desteğiyle bastırıldı.

Kaçışları önlemek için aydınlatma fişeklerinin kullanıldığı operasyonda birçok DEAŞ'lı terörist yaralandı.

YPG/PKK’nın, isyanı bastırmak için silah kullandığı ve ambulansların hapishaneye geldiği öğrenildi.

,Ömer Koparan