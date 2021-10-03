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DEAŞ videolarını seslendiren Kanada vatandaşı hakkında ömür boyu hapis cezası isteniyor
DEAŞ'ın şiddet içerikli propaganda videolarını seslendiren Suudi Arabistan doğumlu Kanada vatandaşı militan, ABD'de hakim karşısına çıkacak. Savcılar, 38 yaşındaki militanın "şiddetin arkasındaki ses" olduğunu kaydederek, videolarda seslendirme yapmadan önce de DEAŞ militanı olarak savaştığını belirtti.
DEAŞ videolarını seslendiren kişiye ömür boyu hapis istemi!
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DEAŞ'ın şiddet içerikli propaganda videolarını seslendiren Kanada vatandaşı militan, ABD'de hakim karşısına çıkacak.
Suudi Arabistan doğumlu Mohammed Khalifa, 2019'da Suriye'de Kürtlerin denetimindeki bölgede yakalanarak FBI'a teslim edildi.
Savcılar, 38 yaşındaki Kanada vatandaşının "şiddetin arkasındaki ses" olduğunu kaydederek, videolarda tercüme ve seslendirme yapmadan önce Khalifa'nın IŞİD militanı olarak savaştığını belirtti.
Gelecek hafta ABD'de mahkeme karşısına çıkacak Khalifa, "terör örgütüne maddi destek sağlamakla" suçlanıyor. Eğer suçlamalar kabul edilirse, Khalifa ömür boyu hapse kadar ceza alabilecek.
Yakalanmasının ardından verdiği bir mülakatta Khalifa, "düşük rütbeli bir savaşçı olduğunu" ve yalnızca "DEAŞ'ın sesi" olarak görev yaptığını savundu. Khalifa, vahşet görüntüleri içeren videoların çekilmesi ve paylaşılmasında hiçbir rol almadığını ileri sürdü.
Khalifa Kanada'yı 2013 yılında DEAŞ'a katılmak üzere terk etti ve Suriye'ye gitti. Burada örgütün propaganda biriminin önemli elemanlarından birisi oldu. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Khalifa akıcı İngilizce ve Arapça konuşabilmesi ile bu görevi üstlendi.
DEAŞ'ın esir aldığı ya da "ceza verdiği" kişilere şiddet uyguladığı ve aralarında kafa kesme görüntülerinin de olduğu videolar, DEAŞ'ın dünya çapında militan toplama ve propaganda faaliyetlerinin temel unsurları arasında yer alıyordu.
Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya kanallarında cihatçı örgütün propaganda içerikleri, sıkı takip altına alınmalarına rağmen uzun yıllar devam etti. Örgütün Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma kanallarını da propaganda amacıyla kullanıldığı biliniyordu.
2017'den itibaren militanların sahada mevzi kaybetmesiyle DEAŞ'ın propaganda faaliyetleri de hızını yitirdi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: DEAŞ videolarını seslendiren Kanada vatandaşı hakkında ömür boyu hapis cezası isteniyor/deas-videolarini-seslendiren-kanada-vatandasi-hakkinda-omur-boyu-hapis-cezasi-isteniyor-3209909
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