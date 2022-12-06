DEAŞ toplantısına baskın: 5 gözaltı

Konya'da polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Cihanbeyli ilçesinde sırt çantalı kişinin adres aradığını fark edenler, şüphelenerek polise verdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, sorulan adreste, daha önce terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle hüküm giymiş kişiler olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonrası polis, adrese operasyon düzenledi. Toplantı halindeki 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'sinin Ankara'dan, diğerlerinin ise Adana, Isparta ve Konya merkezden geldiği tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.