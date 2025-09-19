DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçrede "terörizmin finansmanı" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer ile Türkiyede ikamet eden bazı yabancı uyruklu kişilerin, Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının Türkiyedeki aileleri ile tutukluların ailelerine para, kira, giyim ve gıda gibi yardımlarda bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Mersinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayandaki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 6sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı.

SORUŞTURMA

Başsavcılıkça, Interpol-Europol Daire Başkanlığından Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderilen bilgilere göre, İsviçrede "terörizmin finansmanı" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer isimli kişi ile Türkiyede ikamet eden bazı yabancı uyruklu kişilerin, Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının Türkiyedeki aileleri ile tutukluların ailelerine para, kira, giyim ve gıda gibi yardımlarda bulundukları soruşturma kapsamında belirlenmişti.

Şüphelilerin, Suriyede terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki kamplarda alıkonulan terör örgütü DEAŞ üyesi kadınlara maddi yardım için sözde "infak" adı altında para topladığı, dernek kurucusu şüpheli Merve Nur Okçuoğlunun hesabını vererek kendisine gönderilen paraları topladığı tespit edilmişti. MASAKtan alınan şüphelilerin bankacılık işlemlerine ait verilerde, terör örgütü DEAŞ kapsamında haklarında adli işlem kaydı bulunan kişilerle aralarında para transferi olduğu belirlenmişti. Polisin İstanbul ve Mersinde yaptığı eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüpheli ise daha sonra yakalanmıştı.