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DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı kişi ve şirketin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre; DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı bazı kişilerin ve şirketlerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Giriş: 01.12.2022 - 04:54 | Güncelleme: ABONE OL
DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı kişi ve şirketin mal varlıkları donduruldu
DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı kişi ve şirketin mal varlıkları donduruldu
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DHA

DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Mal varlığının dondurulması kararı', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 'terörün finansmanı' suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ terör örgütü bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlığının dondurulması kararı alınan DEAŞ terör örgütü bağlantılı gerçek kişiler; Maher Dughaım, Hassan Dgaım, Badea Hakmı, Najıb Balek, Mustafa Arja, Radwan Saksouk, Mohamed Alla Saksouk, Hasan Saksouk, Hussaın Hussaın, Khaled Saksouk, Mhd Rateb Khattab, Zouhair Sahloul, Ahmed Obisi, Mejid Sukariye, Yasser Kibar, Ihsan Mahdı Salıh ve Imed Ben Salah olarak sıralandı.

DHA'nın haberine göre; DEAŞ bağlantılı tüzel kişiler ise; Dxn Milano Komisyon Ticaret Limited Şirketi, Al Marai İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Rsaksouk Gold İnternational İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Universal Logistic İthalat İhracat Fuar Organizasyon Ticaret Limited Şirketi olarak belirtildi.

*Haberde DHA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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