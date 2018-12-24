Terör örgütü DEAŞ, Fırat'ın doğusundaki Deyrizor iline bağlı Heccin ilçe merkezinden çekildi. İlçenin terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline girmesiyle DEAŞ, Suriye'deki son kalesini kaybetti.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Heccin ilçe merkezinde YPG/PKK ile DEAŞ arasında yaşanan çatışmaların ardından, DEAŞ'lı teröristler ilçe merkezini terk etti.

Bunun üzerine Fırat Nehri'nin doğusundaki ilçe merkezi, YPG/PKK'nın işgaline girdi ve DEAŞ, Deyrizor'da son kalesini kaybetti.

İlçe merkezinin el değiştirmesinin ardından DEAŞ'ın Deyrizor'daki varlığı Şiife, Alt ve Üst Bağoz, Süse, Buhasan ve Albuhatır beldeleri ile çevrelerindeki bazı köylerde sınırlı kaldı.

DEYRİZOR'DA SON DURUM

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için operasyon başlatmıştı.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal ediyor.