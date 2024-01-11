DEAŞ Suriye'de gerçekleşen ve 9 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi

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DEAŞ terör örgütü, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Suriye'nin Palmira kentinde bir askeri otobüse düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı Palmira antik kentinde bir askeri otobüse düzenlenen saldırıda sekiz asker ve bir sivilin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Bu saldırı, İran'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen ve 100'e yakın kişinin öldüğü saldırının ardından ikinci DEAŞ terör eylemi olarak kayıtlara geçti.