DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - YOZGAT

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ'ın sözde eski Musul sorumlusu olduğu iddia edilen E.İ.T. ile L.İ.T, Q.İ.T. ve A.F.J.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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