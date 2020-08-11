DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - SAMSUN

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

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