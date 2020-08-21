DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - SAMSUN

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

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