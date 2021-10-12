DEAŞ'lı 8 terörist gözaltına alındı!

AA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 8 şüphelinin Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükten sonra ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit etti.

AA'da yer alan habere göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yabancı uyruklu 8 şüpheli hakkında yakalanma kararı verildi.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra tabanca ele geçirildi.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.