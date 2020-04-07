DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - KAYSERİ

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik Kocasinan ilçesindeki bir ikamete düzenledikleri operasyonda, Suriye'nin Hama bölgesinde silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu A.A'yı gözaltına aldı.Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.Şüphelinin örgüte tekrar katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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