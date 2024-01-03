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        Yılbaşı gecesi eylem hazırlığındaki DEAŞ üyelerine operasyon

        İstanbul'da yılbaşı gecesi kilise ve sinagoglara eylem hazırlığında DEAŞ'lı teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 32 teröristten 25'inin tutuklandığı açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:56
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        DEAŞ'lı teröristlerin keşif görüntüleri!
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        İstanbul'da yılbaşı gecesi kilise ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında olduğu iddia edilen DEAŞ terör örgütü üyeleri, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin eylem için keşif yaptıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre MİT Başkanlığı ve İstanbul emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütünün Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu'nun kurulduğunu, iddiaya göre; örgüt içeresinde faaliyet gösteren kişilerin yılbaşı gecesi kilise ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

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        Bunun üzerine ekipler, örgütün Türkiye yapılanması içerisindeki kişileri fiziki ve teknik takibe aldı. Çalışmalar sırasında şüphelilerin bazı noktalarda keşif ve fotoğraflama yaptıkları tespit edildi.

        MİT ve istihbarat ekiplerinin yaptıkları saha çalışmalarının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık'ta tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

        İstanbul merkezli 9 ilde 39 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir kişiye ev hapsi verilirken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 2'sinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

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        Şüphelilerin eylem için keşif yaptıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir şüphelinin bazı sinagogların önünden geçerken etrafı kontrol ettiği anlar yer aldı.

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