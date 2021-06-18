DEAŞ'lı teröristler, Haseke'de tutuldukları hapishanede isyan çıkarıp 3 YPG/PKK’lı teröristi öldürdü

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 16 Haziran'da DEAŞ'lı teröristler, Haseke'nin güneyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde maruz kaldıkları kötü muamele nedeniyle isyan çıkardı.

DEAŞ'lılar, havalandırma sırasında çıkardıkları isyanda 3 YPG/PKK'lı teröristi bıçaklayarak öldürdü, sayıları bilinmemekle birlikte bazı YPG/PKK'lı teröristleri de yaraladı. DEAŞ'lı teröristler bir grup YPG/PKK'lıyı da alıkoydu.

- ABD askerleri "isyanı" bastırdı

İsyanı bastırmak için karadan operasyon düzenleyen ABD askerine koalisyon helikopterleri de havadan destek verdi.

ABD askerleri, dün hapishanede düzenlediği iki saat süren operasyon soncunda alıkonulan YPG/PKK’'ı teröristleri alarak isyanı bastırdı.

Haseke'nin güneyinde Sanayi Hapishanesi'nde, 54 ülkeden yaklaşık 5 bin DEAŞ'lı bulunuyor.

Söz konusu hapishanede DEAŞ’lı teröristler, olumsuz yaşam koşulları yüzünden geçen yıl mart ve eylül aylarında da isyan çıkarmıştı.