Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu "Ebu Katade Safra" kod adlı M.E.A'nın kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.