04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, Suriye'nin Haseki ilinde DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen Suriye uyruklu "D.E.H" kod ismli kişinin kentte olduğu bilgisini aldı.
AA'nın haberine göre Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan çalışmada, Türkiye'ye illegal yollardan girdiği tespit edilen ve Denizli'ye eylem hazırlığı için geldiği değerlendirilen zanlı ile bu şahsın yanında olduğu tespit edilen bir başka yabancı uyruklu kişi de yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu olduğu kaydedilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ANKARADA SURİYELİ ÜÇ DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Yenimahalle'de bir markete geçen hafta düzenlenen bombalı saldırının ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu biri kadın altı şüpheli adliyeye getirildi.
Soruşturma savcısı, şüphelilerden Ahmet S, Zeyneb S. ve Mahmut Ş'yi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcı, serbest bıraktığı diğer şüpheliler için ise hakimlikten adli kontrol talebinde bulundu.
Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcının talebi doğrultusunda şüphelilerden üçünü tutukladı, diğerlerine ise adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlayıcı madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen kablo, devre ve kumanda gibi malzemeler bulunduğu, ayrıca bir şüphelinin elinde TNT artığına rastlandığı öğrenildi.
Yenimahalle'de bir markete geçen hafta bırakılan el yapımı bomba maddi hasara yol açmıştı.
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