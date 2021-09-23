DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı"nın Sakarya'da yargılanması sürüyor

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.Z.A.A.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Celse arasında videoda yer alan maktulün Ürdün uyruklu olmadığına dair cevap ile diğer gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini istedi.
Tercüman vasıtasıyla söz verilen sanık A.Z.A.A.D, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, videoda yer alan maktulün Ürdünlü olmadığını bildiğini söyledi.
A.Z.A.A.D, maktulün kimliğini ve hangi ülkenin vatandaşı olduğunu bilmediğini savunarak, "Türkiye'de herhangi bir suç işlemedim. Ürdün makamları tarafından yargılanmak ve ülkeme teslim edilmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına, maktulün gerçek adının ve hangi ülke vatandaşı olduğu konusunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.
Esas hakkındaki mütaalasını sunması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine, sanığın tutuklu bulunduğu cezaevine müzekkere yazılarak sanık ile avukatının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için cezaevinde imkan sağlanmasına hükmeden heyet, duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.
- Süreç
Sakarya'da, 31 Aralık 2020'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu belirlenen A.Z.A.A.D. tutuklanmıştı.
Zanlının DEAŞ'ın, 2014-2017 yıllarında Irak ve Suriye'de hakim olduğu bölgelerdeki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği, aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini örgüt propagandası amacıyla sosyal medyada yayımladığı öne sürülmüştü.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık A.Z.A.A.D. hakkında "anayasayı ihlal" ve "anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
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