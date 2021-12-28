DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon

AA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıkları ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 19 şüpheliyi yakalamak için Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifresine yönelik operasyonlarda, 19 şüpheliden 16'sı yakalandı. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.