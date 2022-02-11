DEAŞ için kurban yardımı toplayanlara operasyon!

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İkramınız kurban olsun" sloganıyla Suriye'de bulunan örgüt mensuplarıyla işbirlikçilerine gönderilmek üzere kurban bedeli adı altında yardım toplandığı ortaya çıktı. Terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, yardımın gönderildiği banka hesabına ilişkin araştırmalarda DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Bursa'da toplam 26 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, "Dar'ul Erkam Fisebilillah" (@darul_ekram1) isimli Twitter hesabı tarafından "İkramınız Kurban Olsun" sloganıyla Suriye'de bulunan örgüt mensuplarıyla işbirlikçilerine gönderilmek üzere kurban bedeli adı altında yardım toplandığı tespit edildi. Söz konusu 850 TL değerindeki yardım bedelinin, Yavuz Selim Binici adına bir banka hesabına yatırılması yönünde paylaşım yapıldığı belirlenmesi üzerine, Yavuz Selim Binici adına kayıtlı bulunan banka hesapları ile alakalı olarak MASAK tarafından rapor düzenlendi.
HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ
Yapılan araştırmalara göre DEAŞ terör örgütüne finans kaynağı sağladığı değerlendirilen Yavuz Selim Binici'ye ait MASAK tarafından hazırlanan hesap hareketleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, İstanbul'da ikamet kaydı bulunan ve DEAŞ terör örgütü ile irtibatı veya iltisaklı 23 kişiye yönelik 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etme suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul ve Bursa'da toplam 26 ayrı adreste bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.
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