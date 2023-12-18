"DEAŞ'a fon" operasyonunda 7 tutuklama

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 kişi ile 2 şirketi tespit etti.

Şüpheliler ve şirketler hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda 1 milyon 200 bin lira civarında şüpheli para transferinin olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 604 bin 345 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7'si çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca tutuklanan 5 şüpheli ile 2 şirketin tüm malvarlıklarına el kondu.