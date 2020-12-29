Osmaniye’de DEAŞ operasyonu!

İHA

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 Aralık tarihinde, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yılbaşı öncesinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren zanlıların tespiti ve engellenmesi için operasyon düzenledi.

ZANLILARDAN BİRİSİ 'SÖZDE EMİR'

İHA'da yer alan habere göre operasyonda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde emir düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.M. ile silahlı savaşçı olarak faaliyette bulunan Y.A. ile H.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

3 TERÖR ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ikametgahlarından yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.