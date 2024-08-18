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        Haberler Dünyadan 'Deadpool ve Wolverine' filmi 'Joker'in rekorunu kırdı: Ryan Reynolds'tan kutlama

        'Deadpool ve Wolverine' filmi 'Joker'in rekorunu kırdı: Ryan Reynolds'tan kutlama mesajı

        Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı 'Deadpool ve Wolverine', hasılatıyla 'Joker' filminin rekorunu kırdı. Başrol oyuncusu Ryan Reynolds'tan gündem olan paylaşım geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 17:09 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:10
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        • 1

          Marvel Sinematik Evreni'nin son filmi 'Deadpool ve Wolverine' yeni bir rekora imza attı. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrolleri paylaştığı yapım, tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 'R-rated' filmler listesinin zirvesine yerleşti.

          'R rated' olarak bilinen derecelendirme, filmlerin yetişkinlere uygun olduğu olduğu anlamına geliyor ve ABD’de bir filmin, 17 yaş altındakilere ebeveyn olmadan izlenmesini yasaklıyor.

        • 2

          Dünya genelinde 1 milyar 86 milyon dolar hasılata ulaşan film, Joaquin Phoenix'in başrolde yer aldığı 2019 yapımı 'Joker' filminin rekorunu kırdı. 'Joker', 1 milyar 78 milyon dolar hasılat elde etmişti.

          'Deadpool ve Wolverine', 2024 yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşabilen ikinci yapım oldu. Animasyon filmi 'Ters Yüz 2' de 1 milyar dolar hasılatı aşmıştı.

        • 3

          Rekor haberi sonrası, 2016 ve 2018 yapımı devam filminde Deadpool'u canlandıran Ryan Reynolds, bu haber karşısındaki mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

          47 yaşındaki Reynolds, Marvel Studios'dan bir gönderiyi kendi Instagram hikayesinde paylaştı. Gönderi, şirketin başkanı Kevin Feige'in bir mesajıydı. Feige, "Seyircilerin bu filmi, bizim onu çekmeyi sevdiğimiz kadar sevdiğini görmek harika. Tüm o konuşmalara değdi!" yazarak hayranlara teşekkür etti.

        • 4

          'Ters Yüz 2', şimdiye kadar yılın en çok kazanan filmi oldu ancak 'Deadpool ve Wolverine' filminin bu ünvanı kısa sürede elde edeceği düşünülüyor.

        • 5

          26 Temmuz'da vizyona giren 'Deadpool ve Wolverine'in yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturdu.

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