Twitter hesabından çocuklarıyla beraber çektiği görüntüyü paylaşan De Colo, "Merhaba, kızımla beraber çocuklara adanmış bu özel günü kutlamak istedik. İyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

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