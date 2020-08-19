De Artium, dijital sanat eserlerini yaşam alanlarında sergileme imkanı verecek

Türk bir ekibin geliştirdiği yazılımla mekanların yaşam deneyimlerini değiştiren, dünyada ses getiren önemli mecralar arasında yer almayı hedefleyen internet sitesinin Türkiye'de denenmemiş yenilikler sunması planlanıyor.
Artistik direktörlüğünü Hakan Yılmaz ile Mehmet Ünal'ın üstlendiği, teknoloji girişimcisi ve yatırımcı Utkan Sanda'nın desteklediği projenin küratörlüğünü Esra Özkan, mimari tasarımını ise Ecem Dilan Köse yapıyor.
Hakan Yılmaz projeye ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pandemiyle birlikte hepimizin bir süre evlerinde kaldığı bu dönemde, dijital sanat özelinde üretimlerini gerçekleştiren sanatçıları ve küratörleri ulaşılabilir kılmak, desteklemek ve bağ kurmak amacıyla bir yola çıktık. Türkiye'de dijital sanat alanındaki yeni bir girişimle sanatçıları, küratörleri ve sanatseverleri aynı platformda bir araya getirerek herkes tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamak istiyoruz. De Artium eserleri, izleyicilerle ilk kez aralık ayında Contemporary Istanbul'da buluşacak." dedi.
Yerel ve uluslararası birçok sanatçının eserini farklı kürasyonlar ve üyelik modelleriyle sanatseverlere ulaştıracaklarını belirten Yılmaz, "Diğer platformlardan farklı olarak sanatseverlere bir kürasyon sunmayı ve küratörlerin önerileriyle sanatçıları ve eserlerini anlatmak istiyoruz. Bu bağlamda, aylık farklı abonelik modelleriyle web üzerinden kiralanacak olan dijital sanat eserleri, ev, ofis ve kamusal mekanlarda sergileniyor olacak. Sadece bir internet sitesi üzerinden değil aynı zamanda mobil uygulama kullanılarak da platform üzerinden eserlere ulaşılabilecek." ifadelerini kullandı.
- Oluşum, ilk kez 16 Aralık'ta görülebilecek
Aylık abonelik modelleriyle www.deartium.com üzerinden erişilebilecek dijital sanat eserleri yaşam alanlarında kolayca sergilenebilecek.
Sanatseverler, girişimin ekosisteminde bulunan sanatçıların eserlerini, küratörlerin seçkileriyle yaşam alanlarına taşıyabilecek, farklı deneyimlerle mekanlarının ruhunu değiştirecek.
De Artium, yapay zeka yardımıyla oluşturulan algoritması sayesinde sanatçılara farklı çözünürlük seçenekleri sunacak. Bu algoritma aynı zamanda dijital sanatı koruma ve gelecek nesillere aktarılması için de arşivleme işlevi görecek.
Sanata ulaşmanın maliyet ve lojistik bariyerlerini minimuma indiren De Artium, yerel ve uluslararası sanatçıların orijinal ve edisyonlu eserlerinin, farklı kürasyonlar ve üyelik modelleriyle çok daha ulaşılabilir imkanlarla edinilmesine fırsat tanıyacak.
De Artium eserleri ilk kez 16-20 Aralık'ta Contemporary Istanbul'da görülebilecek.
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