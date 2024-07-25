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        Haberler Bilgi Ekonomi Dct Trading Dış Ticaret talep topluyor! Dct Trading Dış Ticaret hisse fiyatı, lot dağılımı ve fon kullanımı

        Dct Trading Dış Ticaret talep topluyor! Dct Trading Dış Ticaret hisse fiyatı ve lot dağılımı

        Dct Trading Dış Ticaret bugün itibarıyla talep toplamaya başladı. Halka arz büyüklüğü 525 milyon TL olan firma, elde ettiği fonun büyük bir kısmını Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı olarak kullanacak. İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 08:03 Güncelleme: 25.07.2024 - 08:03
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        • 1

          Dct Trading Dış Ticaret halka arzı, yatırıcımlar tarafından araştırılıyor. BIST'te, 'CTTR' koduyla işlem görmeye hazırlanan firmanın talep toplama süreci başladı. Toplamda 37,5 milyon lot dağıtımı yapacal firma Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Dct Trading Dış Ticaret halka arz detayları...

        • 2

          DCT TRADING TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 14 TL olarak belirlendi.

        • 3

          DCT TRADING TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma 25-26 Temmuz saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.

        • 4

          DCT TRADING TİCARET KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 37 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;

          - 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL).

          - 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL).

          - 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL).

          - 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL).

          - 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL).

          - 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL).

          - 3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL).

          - 3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL).

        • 5

          DCT TRADING TİCARET HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          - Yüzde 40 Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı.

          - Yüzde 10 Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi ve/veya yeni ortaklıklar kurulması.

          - Yüzde 10 Üretim kapasite ve verimlilik artırımı, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları.

          - Yüzde 40 İşletme sermayesi.

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