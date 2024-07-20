Dct Trading Dış Ticaret halka arz oluyor! Dct Trading Dış Ticaret hisse fiyatı ve lot dağılımı
SPK bir şirketin daha halka arzına onay verdi; Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. Yatırımcıların merakla beklediği halka arz detayları yavaş yavaş netleşiyor. İşte, Dct Trading Dış Ticaret hisse fiyatı, lot dağıtımı ve fon kullanımı...
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Temmuz halka arz takvimi işliyor. Bu kapsamda Dct Trading Dış Ticaret halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğünü 525 milyon TL olarak açıklayan firmanın hisse alımında T1-T2 bakiyesi kullanılamayacak. İşte, yatırımcıların merakla beklediği Dct Trading Dış Ticaret halka arz detayları...
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DCT TRADING TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 14 TL olarak belirlendi.
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DCT TRADING TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firmanın talep toplama tarihleri henğüz netleşmedi. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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DCT TRADING TİCARET KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 37 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak. Ancak olası lot dağılımı henüz belli olmadı.
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DCT TRADING TİCARET HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Firmanın halka arzdan elde edeceği fonu nasıl kullanacağı henüz bilinmiyor.