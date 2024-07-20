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        Haberler Bilgi Ekonomi Dct Trading Dış Ticaret halka detayları, hisse fiyatı, lot dağılımı ve talep toplama tarihleri

        Dct Trading Dış Ticaret halka arz oluyor! Dct Trading Dış Ticaret hisse fiyatı ve lot dağılımı

        SPK bir şirketin daha halka arzına onay verdi; Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. Yatırımcıların merakla beklediği halka arz detayları yavaş yavaş netleşiyor. İşte, Dct Trading Dış Ticaret hisse fiyatı, lot dağıtımı ve fon kullanımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:38
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        • 1

          Temmuz halka arz takvimi işliyor. Bu kapsamda Dct Trading Dış Ticaret halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğünü 525 milyon TL olarak açıklayan firmanın hisse alımında T1-T2 bakiyesi kullanılamayacak. İşte, yatırımcıların merakla beklediği Dct Trading Dış Ticaret halka arz detayları...

        • 2

          DCT TRADING TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 14 TL olarak belirlendi.

        • 3

          DCT TRADING TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firmanın talep toplama tarihleri henğüz netleşmedi. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 4

          DCT TRADING TİCARET KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 37 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak. Ancak olası lot dağılımı henüz belli olmadı.

        • 5

          DCT TRADING TİCARET HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Firmanın halka arzdan elde edeceği fonu nasıl kullanacağı henüz bilinmiyor.

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