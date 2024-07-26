Dct Trading talep toplama işlemleri 26 Temmuz itibarıyla sona erdi. Halka arz büyüklüğü 525 Milyon TL olarak açıklanan halka arzda, toplamda 37 milyon 500 bin lot dağıtılacak. Peki, "Dct Trading halka arz sonuçları açıklandı mı? Dct Trading kaç lot verir, DCTTR ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Dct Trading halka arz sonuçları ve DCTTR hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih...