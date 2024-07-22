Temmuz halka arz takvimi: Dct Trading Dış Ticaret halka arz oluyor!
Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 37,5 milyon hisse dağıtmaya hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 525 milyon TL olarak açıklandı. İşte, Dct Trading Dış Ticaret hisse fiyatı, lot dağıtımı ve fon kullanımı...
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Yatırımcıların merakla takip ettiği halka arz takvimine bir şirket daha eklendi. SPK, Dct Trading Dış Ticaret halka arzına onay verdi. T1-T2 bakiyesinin kullanılmadığı halka arzın detayları yavaş yavaş netleşiyor. İşte, Dct Trading Dış Ticaret halka arz detayları...
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DCT TRADING TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 14 TL olarak belirlendi.
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DCT TRADING TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firmanın talep toplama tarihleri henğüz netleşmedi. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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DCT TRADING TİCARET KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 37 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak. Ancak olası lot dağılımı henüz belli olmadı.
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DCT TRADING TİCARET HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Firmanın halka arzdan elde edeceği fonu nasıl kullanacağı henüz bilinmiyor.