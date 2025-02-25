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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DBS Bank yapay zeka nedeniyle 4000 çalışanı işten çıkaracak - İş-Yaşam Haberleri

        DBS Bank yapay zeka nedeniyle 4000 çalışanı işten çıkaracak

        Singapur merkezli DBS Bank, Pazartesi günü, yapay zekanın giderek daha fazla insan gücünün yerini alması nedeniyle önümüzdeki üç yıl içinde 4000 kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:38
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        DBS Bank yapay zeka nedeniyle 4000 çalışanı işten çıkaracak
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        DBS Group İcra Kurulu Başkanı Piyush Gupta Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yapay zekanın giderek daha fazla insan tarafından gerçekleştirilen rolleri üstlenmesini beklediklerini ve bu sebeple de önümüzdeki üç yıl içinde 4000 kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını söyledi.

        Gupta bir konferansta gerçekleştirdiği açıklamada "Şu anki projeksiyonum önümüzdeki üç yıl içinde iş gücümüzü yaklaşık 4000 veya yüzde 10 oranında küçültmek derken, yapay zekada ise 1000 yeni pozisyon ekleneceğini belirtti. Gupta konuşmasında ayrıca "CEO olarak geçirdiğim 15 yılda ilk kez iş yaratmakta zorluk çekiyorum. Şimdiye kadar, hangi işleri yaratabileceğime dair her zaman bir görüşüm oldu. Bu sefer, insanlara iş yaratmak için bir şeyleri amaçlama noktasında zorluk çekiyorum" dedi.

        DBS'den bir sözcü, Reuters'a gönderdiği e-postada, iş gücündeki azalmanın, önümüzdeki birkaç yıl içinde geçici ve sözleşmeli pozisyonların azalmasıyla gerçekleşeceğini söyledi.

        * Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.

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        #DBS Bank
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