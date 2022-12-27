Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik DBP Eş Genel Başkanı Bayındır, terör soruşturmasında tutuklandı

Diyarbakır'daki terör soruşturmasında DBP Eş Genel Başkanı Bayındır tutuklandı

Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Hayrettin Altun, tutuklandı

Giriş: 27.12.2022 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
DBP Eş Genel Başkanı Bayındır, terör soruşturmasında tutuklandı
AA

Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Hayrettin Altun, tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Aralık'ta gözaltına alınan ve aralarında Bayındır'ın da bulunduğu 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Eş Genel Başkanı Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Altun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerince şüphelilerin ev, iş yerleri ve parti binalarında yapılan aramalarda bazı delillere incelenmek üzere el konulmuştu.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Akar: Ülkemiz küresel güç haline geliyor
Bakan Akar: Ülkemiz küresel güç haline geliyor
Avcılar açıklarında tekne arızası
Avcılar açıklarında tekne arızası
Bu hastalığın tedavisi yok
Bu hastalığın tedavisi yok
Otomobille çarpışan motosikletli kurye öldü
Otomobille çarpışan motosikletli kurye öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.